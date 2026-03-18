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Miércoles 18 de marzo de 2026

Trump sugiere que EU podría dejar a sus aliados la seguridad del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este miércoles la posibilidad de que su país deje en manos de sus aliados la responsabilidad de garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte mundial de petróleo.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos no depende directamente de esta vía marítima, por lo que consideró viable que otras naciones asuman el control de la situación.

“Podríamos dejar que los países que lo usan —nosotros no— sean responsables del llamado ‘Estrecho’”, escribió el mandatario, en medio de crecientes tensiones en la región.

Las declaraciones surgen luego de que aliados europeos y asiáticos rechazaran las solicitudes de Washington para contribuir con recursos militares, como dragaminas, ante el bloqueo que Irán ha impuesto en respuesta a los recientes ataques de Estados Unidos e Israel.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo global, se ha convertido en un punto crítico del conflicto. Aunque solo algunas embarcaciones han sido atacadas, la amenaza ha generado interrupciones en el tráfico marítimo y un aumento en los precios internacionales del crudo.

En su mensaje, Trump también insinuó una posible escalada contra Irán, al referirse a la opción de “acabar con lo que queda” de su estructura estatal, lo que ha incrementado la preocupación internacional.

Por su parte, el Pentágono informó que las fuerzas estadounidenses han intensificado sus operaciones en la zona, incluyendo ataques con bombas antibúnker contra instalaciones de misiles iraníes cercanas a la costa.

El posicionamiento del mandatario refleja una postura ambivalente, al alternar entre exigir apoyo internacional y sugerir un eventual retiro de Estados Unidos del conflicto, lo que podría redefinir el equilibrio geopolítico en la región.

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