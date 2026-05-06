Trump suspenderá operativo naval en Golfo Pérsico por avances en diálogo con Irán

Miércoles 6 de mayo de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de la operación denominada “Proyecto Libertad”, mediante la cual escoltaban buques varados en el Golfo Pérsico para cruzar el Estrecho de Ormuz, al asegurar que las conversaciones con Irán muestran avances.

Tras el anuncio, medios estatales iraníes calificaron la decisión como una “victoria”, al señalar que Washington estaría retrocediendo luego de varios intentos fallidos por reabrir completamente el paso marítimo.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que la ofensiva inicial entre Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada Operación Furia Épica, concluyó tras cumplir sus objetivos.

El gobierno estadounidense sostuvo que el Proyecto Libertad era una estrategia independiente al bloqueo en puertos iraníes y que buscaba ejercer presión económica sobre Teherán para permitir el libre tránsito marítimo en la región.

Hasta el momento, el gobierno iraní no ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones de Rubio. Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, advirtió previamente que su país continuará con su estrategia.

“Sabemos bien que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros apenas estamos comenzando”, expresó.