Internacional

14.15°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

¿Tu internet va más lento? Así puedes saber si alguien está conectado a tu Wi-Fi sin permiso

Ciudad de México.— Si tu conexión a internet se siente más lenta de lo habitual, es posible que algún dispositivo ajeno esté usando tu red sin autorización. Para ayudarte a confirmar esta sospecha, existen métodos sencillos que cualquier usuario puede aplicar desde casa.

Uno de los trucos más rápidos consiste en apagar el Wi-Fi de todos los dispositivos vinculados a tu red —como celulares, computadoras o asistentes inteligentes— y observar el módem. Si, pese a ello, la luz del Wi-Fi continúa parpadeando, podría indicar la presencia de un dispositivo desconocido conectado.

No obstante, este método puede fallar si algún aparato quedó encendido por descuido. Por ello, especialistas recomiendan revisar directamente la configuración del router, donde es posible tener un panorama más claro de todos los equipos conectados.

Para hacerlo, basta con ingresar la dirección IP del módem en el navegador, introducir el usuario y contraseña, y buscar la sección “Dispositivos conectados”. Desde ahí, es posible identificar y eliminar cualquier dispositivo no reconocido.

Además, algunos proveedores de internet incluyen en sus aplicaciones móviles una herramienta que permite visualizar los equipos conectados a la red Wi-Fi y, si fuera necesario, bloquearlos con un solo toque.

Una vez detectados y eliminados los intrusos, se recomienda cambiar la contraseña del Wi-Fi por una clave robusta que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, con el fin de evitar futuros accesos no autorizados.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Municipios

Más Noticias

Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum
UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua