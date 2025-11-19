¿Tu internet va más lento? Así puedes saber si alguien está conectado a tu Wi-Fi sin permiso

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Ciudad de México.— Si tu conexión a internet se siente más lenta de lo habitual, es posible que algún dispositivo ajeno esté usando tu red sin autorización. Para ayudarte a confirmar esta sospecha, existen métodos sencillos que cualquier usuario puede aplicar desde casa.

Uno de los trucos más rápidos consiste en apagar el Wi-Fi de todos los dispositivos vinculados a tu red —como celulares, computadoras o asistentes inteligentes— y observar el módem. Si, pese a ello, la luz del Wi-Fi continúa parpadeando, podría indicar la presencia de un dispositivo desconocido conectado.

No obstante, este método puede fallar si algún aparato quedó encendido por descuido. Por ello, especialistas recomiendan revisar directamente la configuración del router, donde es posible tener un panorama más claro de todos los equipos conectados.

Para hacerlo, basta con ingresar la dirección IP del módem en el navegador, introducir el usuario y contraseña, y buscar la sección “Dispositivos conectados”. Desde ahí, es posible identificar y eliminar cualquier dispositivo no reconocido.

Además, algunos proveedores de internet incluyen en sus aplicaciones móviles una herramienta que permite visualizar los equipos conectados a la red Wi-Fi y, si fuera necesario, bloquearlos con un solo toque.

Una vez detectados y eliminados los intrusos, se recomienda cambiar la contraseña del Wi-Fi por una clave robusta que incluya letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, con el fin de evitar futuros accesos no autorizados.