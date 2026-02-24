Turistas del Norte de Texas quedan varados en México tras operativo contra “El Mencho”

Martes 24 de febrero de 2026

Turistas originarios del Norte de Texas permanecen varados en distintos puntos de México luego de la ola de violencia que siguió al operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Adryan Moorfield, gerente de proyectos de 36 años residente de Dallas, se encontraba de vacaciones en Puerto Vallarta cuando comenzaron los bloqueos y quema de vehículos el domingo. El gerente de su resort le informó que las carreteras estaban cerradas y que, aun si lograba llegar al aeropuerto, su vuelo probablemente sería cancelado.

“Hay mucha incertidumbre. Somos como abejorros, zumbando por nuestra habitación, constantemente revisando nuestros teléfonos en busca de noticias”, relató. Desde su hotel, aseguró haber visto columnas de humo a lo lejos. Aunque logró reservar un vuelo para el jueves, dijo que desconoce cuándo podrá regresar a casa.

El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia para que ciudadanos estadounidenses en cinco estados mexicanos se resguardaran en lugares cerrados ante los hechos violentos. Hasta el momento, autoridades mexicanas informaron que no se han reportado turistas extranjeros fallecidos.

En redes sociales circularon imágenes de vehículos y autobuses calcinados, supermercados vandalizados y bloqueos carreteros en Jalisco y otras entidades. En el aeropuerto de Guadalajara, videos mostraron a viajeros corriendo para resguardarse en las terminales.

Varias aerolíneas estadounidenses cancelaron o desviaron vuelos, mientras que escuelas y comercios cerraron temporalmente ante la situación.

Kristin Sloane, de 41 años y residente de Fort Worth, también quedó varada tras pasar unos días en Chacala, a unos 105 kilómetros al norte de Puerto Vallarta. Ella y una amiga intentaron dirigirse al aeropuerto, pero desistieron tras recibir reportes de bloqueos.

“Las vacaciones definitivamente terminaron”, dijo Sloane, quien junto a su acompañante decidió permanecer en su casa de alquiler, abasteciéndose con ayuda de la administradora del inmueble. Ambas reservaron vuelos en diferentes fechas para aumentar sus posibilidades de salida.

En contraste, Itsara McCarthy, de 22 años, quien realiza un viaje por Ciudad de México, señaló que, salvo por mayor presencia policial, la capital parecía no resentir directamente la violencia registrada a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, tuvo que cancelar actividades debido a cierres carreteros.

Tras el operativo federal del domingo, se reportaron disturbios en diversas entidades del país, con bloqueos y enfrentamientos que afectaron tanto a residentes como a visitantes extranjeros.