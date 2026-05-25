Turnan a comisiones iniciativa de Sheinbaum para revisar perfiles de candidatos

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Lunes 25 de mayo de 2026
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo mecanismo orientado a fortalecer los procesos de selección de aspirantes a cargos de elección popular.
La propuesta plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de establecer un órgano encargado de analizar perfiles de personas que busquen contender por puestos de elección popular a nivel federal y local.
De acuerdo con la iniciativa, los partidos políticos y quienes aspiren a una candidatura independiente podrán presentar de manera voluntaria los listados de sus aspirantes para que sean sometidos a un análisis de riesgo antes de su registro formal ante las autoridades electorales.
La Comisión trabajaría en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y autoridades financieras, con el objetivo de identificar posibles riesgos relacionados con la integridad de los perfiles evaluados.
El proyecto establece que los resultados de las revisiones serán confidenciales y únicamente se comunicarán a los partidos políticos o a las personas que hayan solicitado el análisis. En caso de detectarse riesgos, se informará el número de instancias que identificaron observaciones, sin revelar detalles específicos de las investigaciones o expedientes relacionados.
Asimismo, la iniciativa señala que corresponderá a los partidos políticos determinar la procedencia o no de una candidatura con base en la información obtenida, por lo que la Comisión no sustituirá las funciones de autoridades ministeriales o judiciales.
La propuesta contempla que el nuevo organismo esté integrado por cinco consejeros electorales con periodos de tres años y una presidencia rotativa anual entre sus integrantes.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal argumenta que la medida busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y ofrecer a los partidos herramientas adicionales para tomar decisiones informadas sobre las personas que buscan representar a la ciudadanía en cargos públicos.
La iniciativa será analizada y discutida en comisiones legislativas antes de continuar su proceso parlamentario en la Cámara de Diputados.
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