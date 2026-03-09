Internacional

Turquía intercepta segundo misil iraní en su espacio aéreo y advierte sobre medidas contra amenazas

Ankara, Turquía.- Las defensas aéreas de la OTAN derribaron este lunes un segundo misil balístico lanzado desde Irán que ingresó al espacio aéreo turco, informó el Ministerio de Defensa de Turquía, que advirtió que tomará todas las medidas necesarias frente a cualquier amenaza.

El incidente marca el segundo lanzamiento de misiles iraníes en la última semana dirigido al sur de Turquía, país miembro de la OTAN y vecino de Irán. Según las autoridades turcas, algunos fragmentos cayeron en la provincia sudoriental de Gaziantep, sin causar víctimas.

"Una vez más, hacemos hincapié en que se tomarán todas las medidas necesarias de forma decisiva y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo de nuestro país", declaró el Ministerio de Defensa.

Las fuerzas aéreas estadounidenses están estacionadas en la base de Incirlik, mientras que la provincia de Malatya alberga una base de radares de la OTAN que brinda protección estratégica en la región. Ankara no ha solicitado formalmente apoyo adicional de la alianza, ni ha invocado el artículo 4, que permitiría consultar medidas colectivas ante amenazas, ni el artículo 5, que implicaría la defensa de un aliado atacado.

Burhanettin Duran, director de comunicaciones del presidente Recep Tayyip Erdoğan, reiteró la advertencia a todas las partes, especialmente a Irán, para evitar acciones que pongan en riesgo la estabilidad regional y a la población civil.

Irán no se ha pronunciado de manera inmediata sobre el nuevo lanzamiento, aunque previamente ha asegurado que no busca confrontación con Turquía ni con otros países de la región.

Turquía, con el segundo ejército más grande de la OTAN, ha dependido de las defensas aéreas de la alianza en estos dos incidentes recientes, evidenciando la necesidad de complementar su sistema nacional de defensa aérea a pesar de los avances en su industria militar.

