UACH abre convocatoria de admisión para el semestre enero-junio 2026

Jueves 18 de septiembre de 2025

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) anunció el inicio del periodo de entrega de fichas de admisión para el ciclo escolar enero–junio 2026, el cual estará vigente del 17 de septiembre al 31 de octubre de 2025. Como parte del proceso, los aspirantes podrán acceder también a un test vocacional gratuito, útil para quienes aún no han definido su carrera profesional.

Fechas importantes:

Entrega de fichas: del 17 de septiembre al 31 de octubre de 2025

Límite de pago de ficha: hasta las 14:00 h del 3 de noviembre de 2025

Examen de admisión: 5 de diciembre de 2025

Costo de la ficha: $1,040 MXN

¿Cómo tramitar la ficha?

Consulta la oferta académica (modalidad presencial y virtual) en: uach.mx/admision

→ "Oferta académica".

Llena tu solicitud e imprime tu ficha en: fichas.uach.mx

.

Realiza el pago correspondiente en Caja Única UACH, en línea o en cualquier sucursal de Banco Santander, antes del 3 de noviembre.

Test vocacional

Para quienes aún no han definido su área de estudios, la UACH pone a disposición un test vocacional en línea en uach.mx/admision

. Esta herramienta ofrece orientación personalizada basada en habilidades, intereses y aptitudes, lo que facilita una mejor elección de carrera, ahorra tiempo y brinda mayor confianza al estudiante.

Más información y contacto

Consulta tu ficha: consultatuficha.uach.mx

Correo: fichas@uach.mx

Teléfono: (614) 439-1500 extensiones 2108, 2087, 1521, 2092, 2128 y 2105

Una vez concluido el trámite, la UACH recomienda a los aspirantes prepararse para el examen con la guía oficial disponible en línea.