UACH asciende al puesto 25 en ranking nacional de universidades por investigación

Lunes 16 de febrero de 2026

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) escaló al 25º lugar entre las mejores universidades de México, según el ranking 2025 de la plataforma SCImago, destacando especialmente en el área de investigación, donde ocupa el 12º puesto nacional.

El ranking evaluó a 54 universidades en todo el país, y la UACH mejoró tres posiciones respecto a 2024, cuando se encontraba en el lugar 28. Asimismo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) también ascendió, pasando del lugar 39 al 37 en el ranking general, lo que refleja avances significativos de las principales instituciones del estado de Chihuahua.

A nivel nacional, el primer lugar lo mantiene la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), seguida del Tec de Monterrey (ITESM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Resultados destacados por áreas en la UACH

La UACH sobresale en varias disciplinas: química (7ª nacional), ciencias sociales (11ª), veterinaria (12ª), ciencias de alimentos (8ª), ciencias de las plantas (8ª), ciencias forestales (10ª), ingeniería biomédica (11ª) y ciencias ambientales (12ª).

En los indicadores generales de SCImago, la universidad se posiciona así:

Investigación: 12º (subió 4 lugares)

Innovación: 17º (subió 3 lugares)

Impacto social: 39º (bajó 4 lugares)

El ranking SCImago Journal Rank (SJR) mide la relevancia de las publicaciones científicas y académicas a nivel internacional, considerando citas y factor de impacto de revistas indexadas en bases de datos como Scopus o Web of Science. Además, SCImago desarrolla el Ranking de Instituciones (SIR) para evaluar universidades, gobiernos e institutos de salud según sus resultados en investigación, innovación e impacto social.

Con este avance, la UACH consolida su posición como una de las universidades más destacadas del país, especialmente en investigación científica y tecnológica.