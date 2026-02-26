El Estado

23.91°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de febrero de 2026

UACH devela retrato del exrector Héctor Humberto Hernández Varela

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) llevó a cabo la develación de un retrato al óleo del maestro Héctor Humberto Hernández Varela, en reconocimiento a su trayectoria y legado como rector de la institución.

La ceremonia se realizó en el recinto del H. Consejo Universitario, donde el cuadro fue colocado junto a los retratos de otros exrectores que han encabezado la máxima casa de estudios del estado.

Durante el evento, autoridades universitarias destacaron el liderazgo, compromiso y aportaciones del maestro Hernández Varela en favor de la educación superior, subrayando su papel en el fortalecimiento académico y administrativo de la universidad.

El homenaje contó con la presencia del propio Hernández Varela, quien dirigió un mensaje de agradecimiento a la comunidad universitaria por el reconocimiento y por dedicarle un espacio en el H. Consejo Universitario.

Con este acto, la UACH reafirma su tradición de honrar a quienes han contribuido de manera significativa al desarrollo y consolidación de la institución.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Desplaza violencia a 80 personas en Guadalupe y Calvo; reciben atención humanitaria

Testimonios corroboran explotación sexual y laboral en rancho de Chihuahua

Escoltas de “El Mencho” son vinculados a proceso y enviados al Altiplano

Lupita Borruel cumple compromiso con la salud de las infancias en el Jardín de Niños “Dionisia Ruiz Burrola”
Vinculan a proceso a interno del Cereso 1 por secuestro agravado en Ciudad Juárez
Planta del Complejo Ambiental operará antes de septiembre de 2027: Marco Bonilla
Lanza SDHyBC campaña para promover el respeto a cajones azules en el sector privado
Realizan insaculación del concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”
Cristiano Ronaldo adquiere participación del 25% en el club Almería de España
Atiende Gobierno del Estado a familias en situación de desplazamiento provenientes de Guadalupe y Calvo
Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

Municipios

Más Noticias

Videojuegos y objetos personales, hallazgos en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa
Estados Unidos declara fallecido a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes
Realiza SSPE revisión extraordinaria en el CERESO Estatal No. 5 de Nuevo Casas Grandes