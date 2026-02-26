UACH devela retrato del exrector Héctor Humberto Hernández Varela

Jueves 26 de febrero de 2026

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) llevó a cabo la develación de un retrato al óleo del maestro Héctor Humberto Hernández Varela, en reconocimiento a su trayectoria y legado como rector de la institución.

La ceremonia se realizó en el recinto del H. Consejo Universitario, donde el cuadro fue colocado junto a los retratos de otros exrectores que han encabezado la máxima casa de estudios del estado.

Durante el evento, autoridades universitarias destacaron el liderazgo, compromiso y aportaciones del maestro Hernández Varela en favor de la educación superior, subrayando su papel en el fortalecimiento académico y administrativo de la universidad.

El homenaje contó con la presencia del propio Hernández Varela, quien dirigió un mensaje de agradecimiento a la comunidad universitaria por el reconocimiento y por dedicarle un espacio en el H. Consejo Universitario.

Con este acto, la UACH reafirma su tradición de honrar a quienes han contribuido de manera significativa al desarrollo y consolidación de la institución.