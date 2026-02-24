El Estado

UACH presenta proyectos estratégicos y busca apoyo del Congreso para nueva carrera de Veterinaria

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos, se reunió con el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, para presentar la cartera de proyectos institucionales y gestionar el respaldo financiero para 2027.

Durante la reunión, Rivera Campos destacó la importancia de fortalecer los lazos entre la universidad y el Poder Legislativo, ofreciendo el capital intelectual y técnico de la UACH para apoyar iniciativas en beneficio de la sociedad chihuahuense.

Uno de los proyectos más relevantes es la apertura de la carrera de Veterinaria, considerada de alto impacto social y económico. Sin embargo, el rector enfatizó que la principal barrera es la infraestructura especializada: la construcción y equipamiento de los laboratorios requeridos tiene un costo estimado superior a los 70 millones de pesos, necesario para garantizar la operatividad desde el tercer semestre de la licenciatura y asegurar calidad académica y certificaciones.

Además, Rivera Campos anunció que la próxima sesión del Consejo Universitario se realizará en la ciudad de Parral, como parte de una estrategia de descentralización que busca acercar la toma de decisiones a los distintos municipios y fortalecer la relación de la UACH con las regiones donde tiene presencia activa.

El rector confió en que estos proyectos estratégicos sean considerados de manera positiva en la discusión del presupuesto estatal, asegurando que cada inversión se traduzca en el fortalecimiento de la educación superior en Chihuahua.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

