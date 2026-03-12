El Estado

UACH revisa nómina para detectar posibles “aviadores”

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) inició un proceso de revisión administrativa entre su personal con el objetivo de detectar posibles casos de “aviadores” o duplicidad de empleos en el sector público.

Como parte de esta medida, la institución envió a funcionarios y profesores de tiempo completo la Carta de Compatibilidad de Empleados, en la que se advierte que no pueden desempeñar otro cargo como servidor público fuera de la universidad, con base en el artículo 68 de su Ley Orgánica. Esta disposición no aplica para docentes bajo el esquema de hora-clase, quienes trabajan mediante contratos que se renuevan cada ciclo escolar.

En el documento, emitido por la Dirección Administrativa, el personal debe proporcionar nombre, CURP o RFC, número de empleado y puesto, además de firmar una declaración bajo protesta de decir verdad en la que indiquen si cuentan o no con otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público.

En caso de señalar que sí desempeñan otro cargo, el trabajador deberá comprometerse a optar por el nombramiento que corresponda conforme a derecho, así como acatar las determinaciones de la universidad.

La UACH explicó que esta carta forma parte de una revisión administrativa y de control interno para verificar el cumplimiento normativo y contar con información actualizada sobre las actividades laborales de su personal.

De acuerdo con información al interior de la institución, estas acciones también buscan identificar posibles “aviadores”, término utilizado para referirse a personas que aparecen en una nómina pública sin presentarse a trabajar o que mantienen dos o más cargos sin cumplir plenamente sus funciones.

