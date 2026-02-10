El Estado

13.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 10 de febrero de 2026

UACh convoca al Diplomado en Derecho Notarial y Registral

Con la finalidad de ofrecer actualización académica a la comunidad jurídica, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), a través de la Facultad de Derecho, convocó al Diplomado en Derecho Notarial y Registral, que se llevará a cabo del 14 de febrero al 15 de agosto del presente año.

La máxima casa de estudios informó que este programa formativo se realiza en coordinación con el Notariado Chihuahuense del Distrito Judicial Morelos, y cuenta con el respaldo y participación de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua.

El diplomado está dirigido a docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho y de la UACh, así como a abogados en ejercicio profesional, integrantes del sector notarial, colegios de notarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

El programa tendrá una duración total de 120 horas, las cuales se impartirán en modalidad presencial, los sábados de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de la Facultad de Derecho, dentro del área de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Campus I.

A través de esta oferta académica, la UACh busca fortalecer la formación profesional de las y los juristas, brindándoles herramientas para enfrentar los desafíos actuales del ejercicio del Derecho, con un enfoque en el dominio técnico, la responsabilidad social y la práctica especializada en materia notarial y registral.

El plan de estudios está integrado por 19 módulos, que abarcan desde los principios generales del Derecho Notarial y Registral, hasta el análisis del proyecto más reciente de reformas relacionadas con la función notarial, además de contenidos teórico-prácticos orientados a la resolución de problemáticas cotidianas del ejercicio profesional.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614 413 44 77, extensiones 4330 y 4306.

Sedena autoriza a policías de cuatro estados uso de armamento exclusivo del Ejército

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Abren registro para el programa “Mi Beca Chihuahua Competitividad 2026”

Investigan posible extorsión en privación ilegal de la libertad de mineros en Sinaloa

Alumbrado público en Zona Reliz permanece fuera de servicio por trabajos de la CFE
Localizan a hombre sin vida en el parque El Palomar
Maru Campos supervisa avances del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027
Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge
Detienen a hombre armado en Moris tras enfrentamiento con policías
Fiscalía reporta aumento en vinculaciones y sentencias por robo durante 2025
Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Juárez
Por segunda vez se aplaza audiencia de Ovidio Guzmán López en Chicago

Municipios

Más Noticias

Invita SFP a usar la plataforma Tu Trámite ¡Aquí!
Identifican a hombre ejecutado en Autódromo La Cantera; era originario de Yécora, Sonora
Urgente cierre de la frontera sur al ganado; debemos recuperar el mercado estadounidense: Arturo Medina