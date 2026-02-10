UACh convoca al Diplomado en Derecho Notarial y Registral

Martes 10 de febrero de 2026

Con la finalidad de ofrecer actualización académica a la comunidad jurídica, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), a través de la Facultad de Derecho, convocó al Diplomado en Derecho Notarial y Registral, que se llevará a cabo del 14 de febrero al 15 de agosto del presente año.

La máxima casa de estudios informó que este programa formativo se realiza en coordinación con el Notariado Chihuahuense del Distrito Judicial Morelos, y cuenta con el respaldo y participación de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua.

El diplomado está dirigido a docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho y de la UACh, así como a abogados en ejercicio profesional, integrantes del sector notarial, colegios de notarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

El programa tendrá una duración total de 120 horas, las cuales se impartirán en modalidad presencial, los sábados de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de la Facultad de Derecho, dentro del área de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Campus I.

A través de esta oferta académica, la UACh busca fortalecer la formación profesional de las y los juristas, brindándoles herramientas para enfrentar los desafíos actuales del ejercicio del Derecho, con un enfoque en el dominio técnico, la responsabilidad social y la práctica especializada en materia notarial y registral.

El plan de estudios está integrado por 19 módulos, que abarcan desde los principios generales del Derecho Notarial y Registral, hasta el análisis del proyecto más reciente de reformas relacionadas con la función notarial, además de contenidos teórico-prácticos orientados a la resolución de problemáticas cotidianas del ejercicio profesional.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614 413 44 77, extensiones 4330 y 4306.