UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) firmó un convenio de colaboración con la Universitätsklinikum Bonn (UKB) para desarrollar un proyecto piloto que evaluará la implementación y efectividad de simulaciones de realidad virtual (VR) en la formación de estudiantes de enfermería en México y Alemania.

El acuerdo fue encabezado por el rector de la UACh, Luis Alfonso Rivera Campos, y el director de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Bonn, Christoph Sebastian Nies, quienes coincidieron en que la incorporación de tecnologías de vanguardia fortalece la educación y prepara a los futuros profesionales de salud para los retos globales.

Rivera Campos destacó que el convenio representa un paso decisivo para mejorar la calidad educativa de la Facultad de Enfermería y Nutriología (FEN), al permitir el acceso a plataformas avanzadas de VR para una formación más integral de estudiantes y docentes.

Por su parte, la directora de la FEN, Mariana Vargas Beltrán, señaló que la colaboración consolida la relación académica entre ambas instituciones, facilitando oportunidades de investigación conjunta, participación en seminarios especializados y publicaciones científicas.

Christoph Nies subrayó que la realidad virtual es clave para mejorar la precisión, práctica supervisada y toma de decisiones en entornos simulados, formando profesionales capaces de enfrentar desafíos globales en el sector salud.

La firma del convenio contó con la participación de las áreas de Investigación y Posgrado y Relaciones Internacionales de la UACh, encabezadas por Luis Carlos Hinojos Gallardo y Lizza Solís Chávez, respectivamente.

