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Miércoles 25 de marzo de 2026

UAS otorga Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez por su destacada trayectoria científica

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) entregó este martes el Doctorado Honoris Causa a las científicas Annie Pardo Cemo, investigadora en salud pulmonar y bioquímica, y Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en reconocimiento a su sobresaliente contribución al desarrollo científico del país.

La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio de la Autonomía Universitaria, en Culiacán, donde la institución destacó que esta distinción “honra a la ciencia, reconoce trayectorias de excelencia y fortalece el prestigio institucional”. Representantes académicos y autoridades señalaron que la UAS reafirma así su vocación de enaltecer las expresiones más altas del conocimiento.

Al evento asistieron el rector Jesús Madueña Molina, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde Juan de Dios Gámez.

Durante su mensaje, Annie Pardo Cemo, considerada la investigadora número uno en Biología Molecular en México y ubicada dentro del 2 % de los científicos más citados del mundo, expresó su emoción por compartir este reconocimiento con su amiga y colega Rosaura Ruiz. Recordó los caminos comunes que han recorrido en la defensa de la ciencia, la educación pública y las libertades democráticas.

Por su parte, Pardo Cemo reflexionó sobre su investigación enfocada en enfermedades complejas como la fibrosis pulmonar, y sobre cómo su trayectoria ha sido marcada por eventos que han moldeado su identidad académica y personal.

La UAS había anunciado desde enero la intención de otorgar esta distinción a ambas científicas, cuyas aportaciones extraordinarias han dejado una huella profunda en sus respectivos campos. Este reconocimiento se suma al Doctorado Honoris Causa que Pardo Cemo recibió en 2025 por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

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