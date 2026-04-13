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Lunes 13 de abril de 2026

UGRCH pospone Tercer Encuentro Ganadero; nueva fecha será definida

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua informó que el Tercer Encuentro Ganadero, programado para este mes de abril, será pospuesto por motivos de fuerza mayor.

A través de sus redes sociales, la organización señaló que la nueva fecha del evento se encuentra pendiente de confirmación y será anunciada una vez que existan las condiciones necesarias para su realización.

El anuncio se da en medio de la investigación por el homicidio de Gerardo López Palacios, quien se desempeñaba como gerente operativo del organismo y era considerado una figura clave en la coordinación de actividades del sector ganadero en el estado.

Aunque la UGRCH no precisó si la decisión está directamente relacionada con este hecho, el aplazamiento se interpreta dentro de un contexto de cautela institucional, mientras avanzan las indagatorias por parte de las autoridades.

El Encuentro Ganadero es considerado uno de los eventos más relevantes del sector, al reunir a productores para capacitación, intercambio comercial y actualización técnica, por lo que su reprogramación genera expectativa entre los agremiados.

La organización reiteró que mantendrá informados a sus integrantes y al público en general sobre la nueva fecha del evento.

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