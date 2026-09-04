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Viernes 4 de septiembre de 2026

UGRCh aclara: no son más terrenos para la Arena; aportación será de 13 hectáreas

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh) aclaró que la modificación aprobada por el Congreso del Estado al decreto relacionado con la Arena de Usos Múltiples no representa una nueva aportación de terrenos, sino una corrección para precisar que la superficie destinada al proyecto será exclusivamente de 13 hectáreas.

La organización explicó que el decreto anterior señalaba de manera imprecisa que la UGRCh aportaría la totalidad de un inmueble ubicado en el predio Labor de Terrazas, cuando en realidad la aportación corresponde a 130 mil metros cuadrados.

La superficie destinada a la Arena corresponde a la Fracción A del Polígono 2, con un frente de 301.57 metros, y forma parte de una propiedad de mayor extensión perteneciente a la Unión Ganadera.

La modificación aprobada el 3 de septiembre busca, de acuerdo con la organización, evitar interpretaciones equivocadas respecto a su patrimonio y brindar certeza sobre los alcances reales de la aportación.

Arena busca impulsar al sector ganadero

La UGRCh destacó que la Arena de Usos Múltiples está proyectada como un espacio para ferias, congresos, exposiciones y eventos especializados, además de actividades vinculadas con los sectores agropecuario y ganadero.

El proyecto también pretende fortalecer la promoción y comercialización de la ganadería chihuahuense, así como ampliar la capacidad de Chihuahua para recibir eventos nacionales e internacionales y generar una mayor derrama turística y económica.

La Unión Ganadera reiteró su disposición de continuar con el desarrollo del proyecto y sostuvo que la Arena busca convertirse en un espacio que genere beneficios tanto para el sector ganadero como para Chihuahua.

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