UIF aclara congelamiento de cuentas de funcionarios sinaloenses tras señalamientos de EE.UU.

Martes 19 de mayo de 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que el congelamiento de cuentas bancarias de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos se originó a partir de reportes emitidos por instituciones financieras y no por una determinación judicial definitiva.

A través de un comunicado, la UIF explicó que los bancos mexicanos emitieron alertas derivadas de señalamientos públicos realizados por autoridades estadounidenses, debido a que mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos y aplican mecanismos de monitoreo sobre Personas Políticamente Expuestas.

Según el organismo, estas alertas corresponden a reportes conocidos como “LPB 24 Horas”, mediante los cuales se detectan operaciones o perfiles considerados de riesgo dentro del sistema financiero.

Con base en dichos reportes, la UIF procedió a realizar una inmovilización preventiva de cuentas, argumentando que la medida busca proteger la integridad del sistema financiero nacional.

La dependencia federal subrayó que el congelamiento no implica una resolución definitiva ni acredita responsabilidad penal o administrativa contra las personas involucradas, sino que forma parte de acciones preventivas de carácter administrativo.

El posicionamiento de la UIF se dio luego de cuestionamientos públicos sobre el bloqueo de cuentas durante varios días, situación sobre la cual la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó emitir una aclaración oficial.