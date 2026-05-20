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Miércoles 20 de mayo de 2026

UIF bloqueará cuentas de 22 personas ligadas a red de corrupción vinculada al narco: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueará las cuentas bancarias de 22 personas y 10 empresas presuntamente relacionadas con una red de corrupción que operaba en favor de grupos delictivos en el estado de Morelos.

De acuerdo con el funcionario federal, entre las personas investigadas se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, así como actores políticos, económicos y sociales señalados por presuntos vínculos con un operador del Cártel del Pacífico.

García Harfuch explicó que estas acciones forman parte de la llamada “Operación Enjambre”, estrategia implementada para combatir estructuras de corrupción relacionadas con organizaciones criminales en diversas entidades del país.

Según las investigaciones, en municipios de la región oriente de Morelos se detectaron prácticas de extorsión, cobro de piso y amenazas contra comerciantes, transportistas y familias, actividades que presuntamente eran facilitadas por funcionarios y personas vinculadas a la estructura financiera del grupo criminal.

El secretario detalló que el bloqueo de cuentas alcanzará no solo a los principales objetivos de la investigación, sino también a familiares y empresas que presentan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan en coordinación con instancias de inteligencia financiera y procuración de justicia, con el objetivo de desarticular redes económicas que apoyan las operaciones del crimen organizado.

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