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Miércoles 21 de octubre de 2026

UIF congeló más de 400 cuentas vinculadas a red de proveedores del INE

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría bloqueado durante los últimos dos años más de 400 cuentas bancarias relacionadas con una red de empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales, dentro de investigaciones por presuntas operaciones financieras irregulares.

De acuerdo con la información difundida, las cuentas corresponden a 13 personas físicas y siete empresas investigadas por posibles esquemas de simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones relacionadas con empresas factureras.

Del total de cuentas que fueron objeto de bloqueo, alrededor de 70 permanecerían actualmente congeladas como parte de las indagatorias financieras.

Las investigaciones señalan a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como presuntos integrantes centrales de la red empresarial, a quienes se vincula con Corporativo Zeg y Cajas Graf, compañías que han participado como proveedoras de materiales electorales.

El caso también comprende la revisión de procedimientos de contratación realizados con el organismo electoral de Sonora durante el periodo en que Guadalupe Taddei encabezó esa institución, antes de asumir la presidencia del INE.

La información surge después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera al INE transparentar sus contrataciones y planteara la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación revise el manejo de recursos públicos relacionados con proveedores de material electoral.

Corporativo Zeg y Cajas Graf también han quedado bajo escrutinio por contratos relacionados con materiales para procesos electorales, mientras las autoridades financieras investigan el origen y destino de los recursos.

Hasta el momento, las investigaciones y bloqueos de cuentas no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad penal. Corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para proceder contra las personas o empresas involucradas.

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