Miércoles 25 de noviembre de 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró que se restableciera el bloqueo total de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Al resolver un recurso de reclamación, la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa negó la suspensión definitiva que le permitía disponer del dinero de sus pensiones.

Las cuentas quedaron bloqueadas en mayo, pero el 5 de noviembre se ejecutó una orden judicial que permitió a Rocha Moya acceder a los recursos de sus pensiones. La UIF impugnó esa medida con el argumento de que afectaba el orden público y el interés social.

El nuevo bloqueo abarca tanto los recursos ya depositados como los pagos futuros de sus pensiones. El tribunal también rechazó habilitar una cuenta exclusiva para Rocha Moya y autorizarle una cantidad periódica para cubrir sus gastos básicos. En 2025, Rocha Moya reportó ingresos por 1.6 millones de pesos por sus pensiones del IMSS, el ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo, dos días después de que autoridades estadounidenses lo acusaran, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de colaborar con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En México, la Fiscalía General de la República informó que mantiene abierta la investigación y que hasta el momento carece de elementos para acusarlo de narcotráfico.