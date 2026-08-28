UIF mantiene 68 cuentas inmovilizadas vinculadas a Chihuahua

Viernes 28 de agosto de 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene 68 cuentas bancarias con origen en Chihuahua bloqueadas o inmovilizadas, al considerarlas de riesgo para el sistema financiero nacional, de acuerdo con información presentada durante la conferencia de prensa de la Presidencia de la República.

A nivel nacional, la UIF reportó 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, de las cuales 7 mil 861, equivalentes al 31.9 por ciento, están vinculadas con grupos delictivos.

La Ciudad de México encabeza el registro nacional con alrededor de 2 mil 300 cuentas bajo esta medida, mientras que Chihuahua contabiliza 68.

El bloqueo de cuentas forma parte de las acciones de las autoridades federales para afectar las estructuras financieras relacionadas con actividades ilícitas e impedir el movimiento de recursos considerados de riesgo dentro del sistema financiero mexicano.