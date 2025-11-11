USS Gerald R. Ford llega al Caribe y refuerza presión de EE. UU. en la región

Martes 11 de noviembre de 2025

Washington, D.C. – La Marina de Estados Unidos informó este martes 11 de noviembre que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó al Caribe bajo el área de responsabilidad del Comando Sur, reforzando la presión militar sobre Venezuela y otras amenazas transnacionales en la región.

El portaaviones, que partió la semana pasada del Mediterráneo y cruzó el estrecho de Gibraltar frente a España, arribó acompañado de su Grupo de Ataque, compuesto por destructores de misiles guiados, unidades anfibias y más de 4 mil marinos, además de decenas de aeronaves tácticas.

El despliegue tiene como objetivos apoyar la directiva presidencial para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, contrarrestar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad marítima regional. “Estas fuerzas fortalecerán las operaciones existentes para interrumpir el tráfico de narcóticos y degradar las redes criminales transnacionales”, declaró Sean Parnell, portavoz del Departamento de Defensa.

El grupo de ataque incluye los destructores USS Bainbridge, USS Mahan y USS Winston S. Churchill, así como una escuadrilla aérea con cazas F/A-18E/F Super Hornet, aviones de guerra electrónica E/A-18G Growler, aeronaves de control avanzado E-2D Hawkeye y helicópteros MH-60S y MH-60R Seahawk.

El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, afirmó: “Con un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos listos para enfrentar las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región. El despliegue del USS Gerald R. Ford representa un paso decisivo para proteger la seguridad del hemisferio occidental y del territorio estadounidense”.

El portaaviones se integrará con otras fuerzas conjuntas desplegadas en la región, incluyendo el grupo anfibio del USS Iwo Jima y su unidad expedicionaria de marines, en el marco de operaciones coordinadas para reforzar la defensa de Estados Unidos y combatir redes criminales internacionales.