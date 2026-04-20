USTR advierte conflictos en sector agropecuario rumbo a revisión del T-MEC

Lunes 20 de abril de 2026

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que el sector agropecuario concentra actualmente los principales conflictos regulatorios entre México y Estados Unidos, de cara a la revisión del T-MEC programada para julio.

De acuerdo con su Informe Nacional de Estimación Comercial sobre Barreras al Comercio Exterior 2026, la agencia identificó al menos nueve obstáculos que afectan la relación bilateral, incluso por encima de sectores como el energético.

Entre los principales puntos destacan las restricciones al maíz genéticamente modificado, el rezago en la autorización de pesticidas y presuntos intentos de limitar el acceso de productos estadounidenses al mercado mexicano, como la papa.

La USTR recordó que, conforme al T-MEC, México no puede impedir la importación de maíz transgénico, luego del decreto emitido en 2023 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual fue impugnado.

Asimismo, advirtió que la Cofepris debe resolver en un plazo máximo de seis meses las solicitudes de autorización para productos genéticamente modificados, ya que cualquier retraso constituye una barrera comercial.

En materia de insumos agrícolas, la agencia estadounidense señaló que la falta de renovación de registros de pesticidas ha impedido a empresas exportar sus productos a México, pese a compromisos previos de agilizar los procesos.

El informe también incluye preocupaciones sobre prácticas laborales, como el trabajo forzado en la producción de tomate y café, así como actividades ilegales en la industria del aguacate y la pesca en aguas estadounidenses, lo que —según la USTR— genera ventajas competitivas desleales.

Además, se menciona como limitante la restricción a la inversión extranjera en el sector agrícola mexicano, donde la participación está acotada al 49 por ciento.

Estos señalamientos se suman a la agenda de temas que serán discutidos en la próxima revisión del T-MEC, en un contexto de creciente tensión comercial entre ambos países.