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Lunes 18 de mayo de 2026

UTCH fortalece seguridad con integración de cámaras a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital

Con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar mayor protección a estudiantes, docentes y personal administrativo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Universidad Tecnológica de Chihuahua firmaron un convenio de colaboración para integrar 40 cámaras de videovigilancia de sus dos planteles a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU).

A través de esta conexión, las autoridades municipales podrán fortalecer las labores de monitoreo, vigilancia y prevención dentro y en los alrededores de las instalaciones universitarias, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier emergencia o incidente.

El rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Kamel Athie Flores, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y destacó que la coordinación con la corporación policial ha generado resultados positivos para la comunidad universitaria.

Señaló que actualmente estudiantes y personal se sienten más seguros dentro de los planteles y, hasta el momento, no se han registrado incidentes, reflejando el impacto de la estrategia preventiva.

Cabe destacar que la institución ya participaba anteriormente en el programa de Cámaras Ciudadanas, por lo que con esta nueva incorporación se amplía la red tecnológica de vigilancia en beneficio de la comunidad escolar y de los sectores aledaños.

Autoridades municipales reiteraron que este tipo de alianzas fortalecen la prevención del delito y consolidan el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad en la capital.

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