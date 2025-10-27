Uber obtiene suspensión definitiva para operar en aeropuertos del país

Lunes 27 de octubre de 2025

A pocos meses de la realización del Mundial de Futbol, la plataforma Uber informó que obtuvo una suspensión definitiva otorgada por una Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, la cual permitirá a los conductores de la aplicación operar libremente en los aeropuertos del país.

“Una jueza federal confirmó, a través de una suspensión definitiva, lo que Uber ha sostenido durante más de una década: es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”, señaló la empresa en un comunicado.

De acuerdo con la plataforma, la resolución establece que los conductores que utilicen Uber en cualquiera de los más de 70 aeropuertos del país no podrán ser detenidos por las autoridades en las zonas federales, mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la compañía.

Uber confió en que esta suspensión quede asentada de manera permanente en una resolución final, destacando la relevancia de garantizar la movilidad y la atención turística de cara al Mundial de Futbol de 2026, en el que México será una de las sedes.

“Es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”, señaló la firma.

Finalmente, Uber hizo un llamado a las autoridades federales para cumplir con lo dispuesto en la suspensión y exhortó al Congreso de la Unión a legislar en torno al tema, con el fin de fortalecer el ecosistema turístico nacional e internacional.

La empresa reafirmó que las plataformas digitales deben tener acceso a los aeropuertos federales, al considerar que son espacios clave para mejorar la movilidad y la experiencia de los visitantes, “la carta de presentación de México hacia el mundo”.