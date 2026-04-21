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Martes 21 de abril de 2026

Ucrania impulsa guerra con robots en el frente contra Rusia

En el este de Ucrania, fuerzas militares han comenzado a utilizar robots terrestres cargados con explosivos y drones aéreos para realizar ataques directos contra posiciones de Rusia, marcando un cambio en las tácticas de combate.

Uno de estos operativos, ocurrido en la región de Járkov, mostró cómo vehículos no tripulados avanzaron hacia trincheras enemigas, apoyados por drones que lanzaban bombas. Al menos uno de los robots se detonó al llegar a la posición, lo que derivó en la rendición de soldados rusos.

El gobierno encabezado por Volodímir Zelenski ha destacado estos avances como parte de una estrategia para reducir bajas humanas, ante la escasez de tropas. Tan solo el mes pasado, el ejército ucraniano realizó más de 9 mil misiones utilizando vehículos terrestres no tripulados, un aumento considerable frente a periodos anteriores.

Aunque estos sistemas presentan limitaciones —como menor velocidad, alta visibilidad y corta duración por batería—, permiten transportar mayores cargas explosivas que los drones aéreos y ejecutar ataques más contundentes.

Además del uso táctico, Ucrania busca posicionarse como referente en tecnología militar, promoviendo su industria de defensa y mostrando a sus aliados que puede innovar en el campo de batalla.

A pesar de estos avances, especialistas coinciden en que el factor humano sigue siendo decisivo en la guerra, aunque el uso de sistemas automatizados continúa creciendo y transformando la forma de combatir.

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