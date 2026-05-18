Ucrania lanza ataque masivo con drones sobre Rusia; reportan cuatro muertos

Lunes 18 de mayo de 2026

Rusia informó este lunes que fue blanco de uno de los ataques con drones más intensos desde el inicio de la guerra, luego de que Ucrania lanzara una ofensiva aérea con más de 600 aeronaves no tripuladas, dejando al menos cuatro personas muertas y varios heridos en distintas regiones del país.

El Ministerio de Defensa de Russia señaló que sus sistemas antiaéreos derribaron 556 drones durante la noche y la madrugada, mientras que otros 30 fueron interceptados en diferentes zonas del territorio ruso.

De acuerdo con autoridades rusas, los ataques impactaron 14 regiones, además de la península de Crimea, así como áreas cercanas al Mar Negro y al Mar de Azov.

La región de Moscow fue una de las más afectadas, donde se reportaron tres personas fallecidas en las afueras de la capital y al menos 12 lesionados, principalmente trabajadores de una construcción cercana a una refinería.

El alcalde de Moscow, Sergey Sobyanin, informó que más de 80 drones fueron interceptados y confirmó daños en edificios residenciales, aunque aseguró que la operación de la refinería no fue afectada.

En la región fronteriza de Belgorod también se reportó una persona fallecida.

Por su parte, el presidente de Ukraine, Volodymyr Zelensky, defendió la ofensiva y aseguró que la respuesta fue “totalmente justificada” tras los recientes ataques rusos contra territorio ucraniano, incluido uno ocurrido días atrás en Kiev que dejó 24 personas muertas.

“Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades están totalmente justificadas”, expresó Zelensky a través de redes sociales.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Ukraine informó que también interceptó 279 drones rusos de un total de 287 lanzados durante la misma jornada.

El conflicto entre ambas naciones continúa escalando con ataques de largo alcance cada vez más frecuentes, mientras persiste la incertidumbre sobre una posible salida diplomática a la guerra iniciada en febrero de 2022.