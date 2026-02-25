Ucrania solicita mayor apoyo humanitario y cooperación de México para la reconstrucción

Miércoles 25 de febrero de 2026

El embajador de Ucrania en México, Serhii Pohoreltsev, solicitó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum un aumento en la ayuda humanitaria, así como la participación de empresas mexicanas en la reconstrucción del país y la integración de México a la Coalición para Recuperar a más de 20 mil niños robados por Rusia.

En entrevista con El Sol de México, el diplomático destacó que, al cumplirse cuatro años de la invasión rusa, Ucrania continúa defendiendo su territorio a pesar de los ataques constantes y las dificultades logísticas. "Rusia no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, pero seguimos defendiéndonos y los efectivos de nuestras fuerzas armadas están motivados, mientras la población civil entiende la situación", afirmó.

Pohoreltsev señaló que la guerra ha obligado a casi ocho millones de ucranianos a abandonar sus hogares, y actualmente unos dos mil residen en México. "La mayoría se dedica a la industria tecnológica, al arte, la academia y la gastronomía", explicó. Además, la embajada abrió recientemente la primera escuela para niños ucranianos en México, que actualmente atiende a quince menores.

El embajador resaltó que la población que permanece en Ucrania enfrenta desafíos diarios: bombardeos frecuentes, infraestructura dañada y dificultades para mantener negocios y servicios básicos.

Ucrania valora el apoyo de México en organismos internacionales como la ONU, donde el país ha votado a favor de resoluciones en su beneficio. No obstante, Pohoreltsev pidió ampliar la asistencia humanitaria, como generadores eléctricos y fondos, y fomentar la participación de empresas mexicanas en proyectos de reconstrucción, dada la magnitud del trabajo requerido.

El embajador también destacó la importancia de que México se integre a la Coalición que busca el retorno de los niños ucranianos sustraídos por Rusia y entrenados bajo ideología militar.

Respecto a señalamientos de que la embajada ucraniana recluta mexicanos para el conflicto, Pohoreltsev negó categóricamente estas acusaciones. "Cada ciudadano extranjero tiene la posibilidad de servir como voluntario en el Ejército ucraniano, pero nuestra embajada no realiza ningún tipo de reclutamiento; eso sería contrario a los principios diplomáticos", aclaró.