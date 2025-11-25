Ucrania y Rusia intercambian ataques masivos mientras avanza discusión sobre plan de paz de Estados Unidos

Martes 25 de noviembre de 2025

Kiev, Ucrania.– Ucrania y Rusia llevaron a cabo la madrugada de este martes una serie de ataques aéreos calificados como “masivos”, que dejaron al menos nueve muertos en ambos países, en un contexto de tensión creciente mientras continúan las negociaciones internacionales para revisar el plan de paz presentado por Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dio a Ucrania hasta el 27 de noviembre —día de Acción de Gracias en Estados Unidos— para responder a su propuesta. El plazo, así como el contenido del proyecto, han generado desacuerdo entre líderes europeos, quienes lo consideran desfavorable para Kiev. Moscú también rechazó una contraoferta europea, a la que calificó de excesivamente orientada a los intereses rusos.

Mientras tanto, la llamada Coalición de Voluntarios, integrada por países que respaldan a Ucrania, sostuvo este martes una reunión por videoconferencia para acelerar la búsqueda de una salida diplomática al conflicto.

En territorio ruso, las regiones de Rostov y Krasnodar fueron blanco de ataques ucranianos. En Rostov, un bombardeo contra los distritos de Taganrog y Neklinovski dejó tres muertos y ocho heridos, informó el gobernador Yuri Sliusar. Krasnodar, por su parte, sufrió uno de los ataques “más intensos y masivos”, con seis personas heridas y daños a más de 20 viviendas, según el gobernador Veniamin Kondratiev. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado 249 drones ucranianos, una de las cifras más altas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

En Kiev, los ataques rusos provocaron al menos seis muertes y varios heridos. Las autoridades reportaron también serios daños en la infraestructura energética de la capital, lo que ocasionó interrupciones en el suministro de agua y electricidad. El Ministerio de Energía ucraniano denunció un “ataque masivo combinado” contra instalaciones estratégicas, mientras que el canciller Andrii Sibiga calificó los bombardeos como una “respuesta terrorista” del presidente ruso Vladimir Putin a los esfuerzos de paz impulsados por Washington.

Con la llegada del invierno, Rusia ha intensificado sus ataques contra centrales y estaciones eléctricas ucranianas, prácticas que han provocado cortes constantes de energía. Kiev, en respuesta, continúa dirigiendo ataques contra refinerías, depósitos de petróleo e instalaciones militares dentro de territorio ruso.

La última escalada se produce tras el rechazo de Moscú a las propuestas europeas para modificar el plan de Trump, lo que subraya la complejidad y el estancamiento de las negociaciones mientras el conflicto se acerca a cumplir tres años.