Ulises Pacheco renuncia a la SSPE para asumir liderazgo municipal del PAN en Ciudad Juárez

Martes 11 de noviembre de 2025

Ciudad Juárez, Chih. – Ulises Pacheco, dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó este lunes que su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) está en proceso, en cumplimiento con la ley que prohíbe la simultaneidad de funciones partidistas y cargos en la administración pública.

Pacheco explicó que actualmente se encuentra en la etapa de entrega-recepción de la Dirección de Derechos Humanos de la SSPE, dependencia que ha encabezado en los últimos meses. Señaló que este procedimiento se realiza conforme a los tiempos administrativos establecidos y que, en las próximas semanas, concluirá formalmente su periodo como director.

El dirigente panista subrayó que su decisión responde a un compromiso con la transparencia y la legalidad, al reconocer que no puede mantener de manera simultánea un cargo dentro del gobierno estatal y una posición de liderazgo partidista.

Una vez concluida la entrega-recepción, Pacheco se enfocará por completo en las tareas partidistas que le corresponden como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, cargo que asumirá oficialmente en los próximos días.

Con esta transición institucional, se confirma que Pacheco dejará la Dirección de Derechos Humanos para dedicarse de manera exclusiva a fortalecer la estructura del PAN en Ciudad Juárez, dentro del marco legal y político que rige la vida interna del partido.