Un abatido tras enfrentamiento entre civiles armados y militares en la carretera Gómez Palacio–Jiménez

Miércoles 25 de febrero de 2026

Un enfrentamiento entre civiles armados y personal militar dejó como saldo un presunto agresor abatido, luego de los hechos ocurridos la madrugada de este miércoles 25 de febrero sobre la carretera libre Gómez Palacio–Jiménez, a la altura de la localidad de Escalón.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua (AEI) acudieron al lugar tras recibir el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que informó sobre una agresión contra personal castrense mientras realizaba recorridos de vigilancia en la zona.

De acuerdo con las primeras indagatorias ministeriales, los militares transitaban por el tramo carretero cuando detectaron una camioneta Lincoln Aviator color azul. Presuntamente, los tripulantes comenzaron a disparar contra las fuerzas armadas, quienes repelieron la agresión.

En el intercambio fue abatido un hombre de entre 30 y 35 años de edad, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

En el sitio se aseguró un vehículo con placas del estado de Texas, así como cuatro armas de fuego —calibres .308, 5.56x45, 7.62x39 y una pistola 9 milímetros—, además de cartuchos útiles, cargadores abastecidos y desabastecidos, placas balísticas, chalecos tácticos y diverso equipo.

También fueron localizados un dispositivo de internet satelital Starlink, ponchallantas y un cuchillo táctico.

Peritos especializados realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro correspondiente, donde se practicará la necropsia de ley y se iniciará el proceso de identificación oficial.

Las Bases de Operación Interinstitucional mantienen un despliegue en el área con el objetivo de ubicar al resto de los involucrados que lograron huir, así como reforzar la seguridad en la región.