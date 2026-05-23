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Sábado 23 de mayo de 2026

¡Un sábado de pura vida en el Club Britania de Chihuahua!

Las canchas del Club Britania de Chihuahua hoy más vivas que nunca; Con sonrisas, esfuerzo deportivo y la energía característica de la tradicional convivencia sabatina, los socios disfrutan al máximo

Las canchas del Club Britania de Chihuahua hoy más vivas que nunca; Con sonrisas, esfuerzo deportivo y la energía característica de la tradicional convivencia sabatina, los socios disfrutan al máximo

Las instalaciones del Club Britania de Chihuahua lucieron este sábado con una actividad intensa y dinámica. El sonido de las raquetas en las canchas de tenis, pádel y raquetbol, sumado a la presencia constante de los socios en las áreas comunes, refrenda la energía característica de la convivencia sabatina que distingue a esta institución.

A punto de alcanzar los 40 años de trayectoria, el Club se mantiene firme, trabajando intensamente cada día para consolidarse como el referente principal de desarrollo social y deportivo en la ciudad. Con una visión enfocada en la excelencia operativa y la mejora continua, el Britania continúa siendo el punto de encuentro donde las familias chihuahuenses construyen su historia cotidiana.

La solidez de la institución es resultado directo de la confianza y participación de sus miembros. Es el compromiso de los socios lo que permite que el espacio se convierta en un entorno único, donde se fomentan valores, se fortalecen los lazos de comunidad y se promueve un estilo de vida saludable que trasciende generaciones.

Actualmente, se avanza con la misma determinación de siempre, enfocando los esfuerzos en la modernización de las áreas y la optimización de los servicios para ofrecer una experiencia de primer nivel. El Club Britania se reafirma como una comunidad sólida y unida, orgullosa de su historia y con un enfoque claro en el trabajo constante por el bienestar de todos sus miembros.

¡Un club unido, alegre y trabajando por su comunidad!

Gobernadora acudirá a comparecer ante la FGR tras recibir citatorio

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