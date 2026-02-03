El Estado

Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango

Parral, Chih.— Una persona perdió la vida y otra resultó lesionada en un trágico accidente ocurrido en la carretera que conecta Parral con Durango, lo que movilizó a cuerpos de emergencia hasta el lugar.

El percance se registró a la altura del kilómetro 256, cuando una camioneta tipo Tornado se impactó contra el muro de contención y posteriormente se incendió.

Lamentablemente, el copiloto quedó atrapado en la unidad y murió calcinado, ya que el fuego consumió la camioneta en cuestión de segundos tras la volcadura.

En tanto, el conductor logró descender de la unidad antes de que las llamas la consumieran por completo y fue atendido por paramédicos en el lugar, presentando lesiones que no se reportan como graves.

Elementos de seguridad y auxilio realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente. La Guardia Nacional, a través de su división de caminos, se encargó de la escena y del control vial.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente, aunque se confirmó que la persona fallecida era el copiloto.

