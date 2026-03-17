Unión Ganadera de Chihuahua anuncia gira en Washington y convoca a asamblea anual

Martes 17 de marzo de 2026

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, informó que realizará una visita a Washington D.C. con el objetivo de sostener reuniones con organismos clave del sector agropecuario en Estados Unidos.

Durante la gira, la delegación chihuahuense prevé encuentros con la National Cattlemen’s Beef Association, la American Farm Bureau y el Border Trade Alliance, así como visitas a instancias federales y oficinas de cabildeo, incluyendo el National Economic Council.

Bustillos detalló que el viaje se realizará el próximo viernes y tiene como propósito fortalecer la coordinación con organismos internacionales, así como establecer vínculos estratégicos en materia de comercio y desarrollo del sector ganadero.

Asimismo, anunció la convocatoria a la asamblea anual de la organización, que se llevará a cabo el 17 de abril y reunirá a presidentes y delegados de las 51 asociaciones ganaderas locales.

El encuentro tendrá como objetivo presentar el informe de tesorería, dar a conocer los avances en los trabajos realizados y propiciar el diálogo entre las distintas asociaciones que integran la unión ganadera en el estado.