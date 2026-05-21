Uno de los pilotos asesinados en Frisco vivía en Guadalupe y Calvo; investigan disputa criminal en la región

Jueves 21 de mayo de 2026

La Fiscalía General del Estado informó que uno de los dos pilotos asesinados el pasado martes en la aeropista El Frisco, en el municipio de San Francisco del Oro, tenía arraigo en Guadalupe y Calvo, zona donde actualmente se mantiene una disputa entre grupos del crimen organizado.

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, señaló que las investigaciones continúan para esclarecer el homicidio de Fidel Jovany Lachica Olivas, de 32 años, y Jorge Armando Leyva Robles, de 37, ambos originarios de Sinaloa.

Aunque no precisó cuál de las víctimas residía en Guadalupe y Calvo, el funcionario confirmó que en esa región se ha detectado una confrontación constante entre grupos vinculados al Cártel de Sinaloa y la organización criminal conocida como La Línea, situación que ha provocado diversos hechos violentos en la zona serrana.

“Tenemos conocimiento de que en la región se han dado disputas de manera ordinaria entre grupos de la delincuencia”, declaró Sáenz Soto, quien agregó que hasta el momento no se ha determinado qué grupo fue el responsable directo del ataque.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 19 de mayo dentro de la aeropista Frisco, ubicada en la comunidad de San Pedro, donde ambos pilotos fueron atacados con armas de fuego. En el lugar, peritos aseguraron diversos casquillos y realizaron el levantamiento de evidencias para integrarlas a la carpeta de investigación.

El reporte de detonaciones fue recibido a través del sistema de emergencias 9-1-1 alrededor de las 9:41 de la mañana, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y agentes ministeriales en el área.

La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer el móvil del doble homicidio y ubicar a los responsables.