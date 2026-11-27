Viernes 27 de noviembre de 2026

En el marco de la Sesión del H. Ayuntamiento de Chihuahua, la Síndica municipal, Olivia Franco Barragán, emitió un posicionamiento en el que hizo un llamado a las regidoras y regidores para agilizar el análisis y aprobación de la Iniciativa “Fraccionamientos al 100”, presentada en enero de 2026.

La Iniciativa contempla la implementación de un procedimiento excepcional que permita agilizar la recepción y municipalización de entre 80 y 100 desarrollos habitacionales que cuentan con un avance de urbanización del 90 por ciento o superior, pero que permanecen pendientes de ser recibidos por el Municipio.

Franco Barragán señaló que esta situación afecta directamente a las familias que habitan dichos fraccionamientos, al no contar con la certeza jurídica que brinda su municipalización.

Durante su intervención, reconoció el seguimiento realizado por la Comisión de Gobernación; sin embargo, subrayó la importancia de concretar la resolución de la Iniciativa, ante la necesidad de contar con tiempo suficiente para su implementación.

Advirtió que prolongar su aprobación podría comprometer los alcances de la propuesta, cuya ejecución requiere un trabajo técnico y coordinado entre las direcciones de Desarrollo Urbano y Mantenimiento Urbano, así como la participación de otras instancias involucradas.

La Síndica municipal reiteró que la Iniciativa fue planteada para desarrollar un año de trabajo continuo bajo este procedimiento excepcional, por lo que resulta fundamental evitar mayores retrasos.

Finalmente, Olivia Franco hizo un respetuoso llamado a las y los integrantes del H. Ayuntamiento, así como a las áreas de Secretaría y Normatividad, para atender y resolver esta Iniciativa, privilegiando la certeza jurídica y el bien de las familias chihuahuenses.