El Estado

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 27 de octubre de 2025

Urge declarar estado de emergencia en Guachochi, familias no pueden vivir a merced del crimen: Francisco Sánchez

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, urgió al gobierno federal a declarar de manera inmediata el estado de emergencia en el municipio de Guachochi, ante la creciente ola de violencia que mantiene a cientos de familias viviendo en el miedo y el desamparo.

“El corazón de la Sierra Tarahumara está siendo tomado por el crimen. Comunidades enteras que viven bajo el dominio de la delincuencia. El gobierno no puede seguir dándoles la espalda”, declaró.

Francisco Sánchez señaló que las familias no pueden seguir viviendo sitiadas por grupos armados, ni abandonadas por las instituciones que deberían garantizar su seguridad.

“Cada día hay desplazamientos, extorsiones, asesinatos, secuestros, y las autoridades, quienes tienen la obligación de garantizar la paz y la seguridad, siguen mirando hacia otro lado. Lo que vive Guachochi es una tragedia humanitaria y un colapso del Estado de derecho. Urge declarar estado de emergencia”, sentenció.

