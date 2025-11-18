Urgente cerrar filas con agricultores: Alma Portillo

Martes 18 de noviembre de 2025

La diputada Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano, señaló que las y los agricultores de nuestro estado cuentan, como siempre, con todo su apoyo ante el embate que el Gobierno Federal hace con la Ley de Aguas.

“Primero enfrentaron la cancelación de estímulos y apoyos al campo; ahora, nuevamente, se pretende afectarles mediante la centralización del agua, a través de una ley arbitraria”, dijo.

La parralense recibió hoy, junto a líderes parlamentarios, un pliego petitorio por parte de agricultores chihuahuenses, quienes exigen que no sea aprobada la nueva Ley General de Aguas Nacionales; con la clara intención de evitar que se ponga en riesgo su actividad y la seguridad alimentaria.

Portillo señaló que es lamentable la falta de apoyo de legisladores de Morena durante este encuentro, y aseguró que su falta de interés, o su temor a quedar mal con la cúpula federal, los mantuvo alejados en un momento en que las y los productores requerían ser escuchados de manera directa y responsable.

La legisladora condenó el silencio de la Senadora Andrea Chávez, quien, siendo representante de Chihuahua, debería pronunciarse y responder ante las preocupaciones que hoy vive el sector.

“Ponerse del lado del gobierno, y no de la gente, como lo hace la senadora Andrea Chávez, es una traición ruin al pueblo de Chihuahua”, enfatizó.

La diputada reiteró su compromiso de mantenerse del lado de la gente trabajadora del campo y de defender sus causas.