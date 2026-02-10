El Estado

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 10 de febrero de 2026

Urgente cierre de la frontera sur al ganado; debemos recuperar el mercado estadounidense: Arturo Medina

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, reiteró el llamado que ha hecho durante meses para que el Gobierno Federal cierre la frontera sur al paso de ganado hacia nuestro país.

El priista recordó que los casos de gusano barrenador en México tienen su origen en animales que ingresaron al país por la frontera sur, y que el combate a la plaga ha sido más difícil debido a que dicho acceso sigue abierto y los controles establecidos hasta el momento no han sido lo suficientemente efectivos para eliminar el agente nocivo.

Medina lamentó que los ganaderos, especialmente los del norte, sigan viviendo momentos de dificultad extrema debido a la imposibilidad de exportar ganado a Estados Unidos, que figuraba como el principal destino de la carne mexicana.

“En un mercado globalizado es lógico que, ante el agotamiento de una fuente de suministro, se exploten nuevas, y en este caso el gobierno federal, al permitir que el ganado mexicano sea visto como una fuente contaminada, lo hace por la negativa a establecer controles rígidos que garanticen la calidad y salubridad de la carne”, enfatizó.

El coordinador legislativo aseguró que los ganaderos de Chihuahua han realizado un trabajo ejemplar para contener las consecuencias de las medidas tomadas por el gobierno estadounidense; sin embargo, recalcó que la tarea de reactivar la exportación exige una participación decidida y estratégica de la federación, pues se trata de la economía de regiones enteras del país y de la que dependen miles de familias a lo largo de toda una cadena productiva.

Finalmente, alertó que la importación de carne argentina a Estados Unidos ya es una señal del reemplazo del ganado mexicano, y que dicha sustitución podría ser permanente si el gobierno federal continúa dejando pasar el tiempo sin elevar el nivel de respuesta ante la contingencia. “Si no se toman medidas en este momento, el estado de las cosas podría mantenerse tal como está y la ganadería mexicana estaría aniquilada”, sentenció.

Sedena autoriza a policías de cuatro estados uso de armamento exclusivo del Ejército

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

El Colegio de Ingenieros en Ecología lamenta el fallecimiento de Jesús Antonio de la O Valdez

Abren registro para el programa “Mi Beca Chihuahua Competitividad 2026”

Investigan posible extorsión en privación ilegal de la libertad de mineros en Sinaloa

Alumbrado público en Zona Reliz permanece fuera de servicio por trabajos de la CFE
Localizan a hombre sin vida en el parque El Palomar
Maru Campos supervisa avances del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027
Invierte el Gobierno Municipal más de 1.6 mdp en infraestructura educativa de kinder y primaria: Reg. Myrna Monge
Detienen a hombre armado en Moris tras enfrentamiento con policías
Fiscalía reporta aumento en vinculaciones y sentencias por robo durante 2025
Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Juárez
Por segunda vez se aplaza audiencia de Ovidio Guzmán López en Chicago

Municipios

Más Noticias

Invita SFP a usar la plataforma Tu Trámite ¡Aquí!
Identifican a hombre ejecutado en Autódromo La Cantera; era originario de Yécora, Sonora
Diputada Rosana Díaz propone facilitar el acceso ciudadano al plebiscito