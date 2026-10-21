Urique alcanzará hasta 37.6°C y será la zona más calurosa de Chihuahua

Miércoles 21 de octubre de 2026

El municipio de Urique podría alcanzar este miércoles una temperatura máxima de 37.6°C, con una mínima de 22.7°C, por lo que se perfila como la localidad más calurosa del estado.

En Chínipas se esperan hasta 36.5°C, mientras que Ojinaga podría registrar 32°C y Ciudad Juárez alcanzar los 31°C.

Para Ahumada se pronostican 30.8°C; Maguarichi, 30.7°C; Janos y Delicias, 29°C; Nuevo Casas Grandes, 28.4°C; y Chinatú, 28.1°C.

En Chihuahua capital y Camargo la máxima prevista es de 28°C, mientras que Jiménez alcanzaría 27°C; Balleza, 26.8°C; Temósachic, 26°C, y Parral, 25°C. En el resto de la entidad se esperan temperaturas inferiores a los 24°C.

El pronóstico indica que un canal de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán mañanas de frescas a templadas, con ambiente frío en la zona serrana.

Asimismo, se esperan condiciones de cielo despejado a mayormente nublado en diferentes regiones de Chihuahua durante el día.