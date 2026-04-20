El Estado

19.06°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 20 de abril de 2026

Urique lidera temperaturas en Chihuahua con más de 34 grados

El municipio de Urique registró la temperatura más alta del estado al alcanzar los 34.2 grados centígrados, posicionándose como la zona más calurosa durante la jornada.

De acuerdo con el reporte, otras localidades también presentaron valores elevados, como Chinatú con 26.3 °C, Maguarichi con 26.8 °C y Balleza con 25.9 °C. En Janos se reportaron 25.9 °C, mientras que Delicias alcanzó 24.9 °C y Temósachi 24.5 °C.

En la zona sur, Parral registró 24.4 °C, Jiménez 23.7 °C y Camargo 23.5 °C. Por su parte, Ciudad Juárez y la localidad de El Vergel reportaron 22.3 °C, en tanto que Nuevo Casas Grandes llegó a 22.1 °C.

En el resto de los municipios, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 21 grados centígrados. Autoridades señalaron que la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán un ambiente fresco por la mañana y frío en la región serrana.

Descartan participación de agentes de EU en operativo de narcolaboratorio en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Exóticos vs cuartos de milla: rugen los motores en la cuarta fecha VIP

EE.UU. restringe visas a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

Refuerzan alumbrado en la UACH para mejorar seguridad estudiantil

La chihuahuense Alegría Villarreal Arroyo culmina con éxito el Maratón de Boston 2026
Refuerzan Regidores del PAN cercanía con vecinos de Infonavit Nacional
Julio Mercado asume dirección del IMSS en Chihuahua
CCE advierte más cierres carreteros si no mejora la seguridad
Descartan tinte político en reunión entre actores locales de Morena
Elon Musk no acude a cita judicial en Francia por investigación contra X
Antonio Carmona debuta con Bravos y fortalece cantera de FC Juárez
EE.UU. habilita portal para reembolso de aranceles tras fallo judicial

Municipios

Más Noticias

EE.UU. restringe visas a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa
Hoy último día para votar por Chihuahua en “Lo Mejor de México 2026”
Refuerzan alumbrado en la UACH para mejorar seguridad estudiantil