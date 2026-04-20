Urique lidera temperaturas en Chihuahua con más de 34 grados

Lunes 20 de abril de 2026

El municipio de Urique registró la temperatura más alta del estado al alcanzar los 34.2 grados centígrados, posicionándose como la zona más calurosa durante la jornada.

De acuerdo con el reporte, otras localidades también presentaron valores elevados, como Chinatú con 26.3 °C, Maguarichi con 26.8 °C y Balleza con 25.9 °C. En Janos se reportaron 25.9 °C, mientras que Delicias alcanzó 24.9 °C y Temósachi 24.5 °C.

En la zona sur, Parral registró 24.4 °C, Jiménez 23.7 °C y Camargo 23.5 °C. Por su parte, Ciudad Juárez y la localidad de El Vergel reportaron 22.3 °C, en tanto que Nuevo Casas Grandes llegó a 22.1 °C.

En el resto de los municipios, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 21 grados centígrados. Autoridades señalaron que la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán un ambiente fresco por la mañana y frío en la región serrana.