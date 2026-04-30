Urique registra 39.3 °C y se mantiene como el municipio más caluroso del estado

Jueves 30 de abril de 2026

Las altas temperaturas continúan intensificándose en la entidad, donde el municipio de Urique alcanzó los 39.3 grados centígrados, posicionándose como el punto más caluroso del estado durante la jornada de este jueves.

De acuerdo con el reporte, otros municipios también registraron valores elevados, como Chínipas con 37.9 °C, Ojinaga con 36.5 °C y Delicias con 35 °C.

Asimismo, en Camargo se reportaron 34.9 °C, en Jiménez 34.6 °C y en Balleza 33.9 °C, manteniendo una tendencia de calor generalizado en gran parte del territorio estatal.

En la capital, Chihuahua, el termómetro alcanzó los 33.7 °C, mientras que en Ahumada y Maguarichi se registraron 31.3 °C. Por su parte, Hidalgo del Parral reportó 31.2 °C, Ciudad Juárez 29.7 °C y Janos 29.2 °C.

En el resto de los municipios, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 28 grados centígrados.

Las condiciones meteorológicas obedecen a la presencia de un canal de baja presión, combinado con el ingreso de humedad, lo que favorecerá un ambiente de fresco a templado durante las mañanas, mientras que en la zona serrana persistirán temperaturas frías. Sin embargo, durante el día se prevé que el calor continúe predominando en gran parte del estado.