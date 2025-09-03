El Estado

25.76°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Urique registra la temperatura más alta del estado por segundo día consecutivo

El municipio de Urique se posicionó nuevamente como el punto más caluroso del estado de Chihuahua, al alcanzar una temperatura máxima de 35.8 grados centígrados, según datos emitidos por autoridades meteorológicas. Es el segundo día consecutivo que esta región encabeza la lista de las localidades más cálidas del estado.

Otras zonas también reportaron temperaturas elevadas:

Chínipas: 35.0°C

Ciudad Juárez y Ojinaga: 34.3°C

Ahumada: 31.1°C

Delicias: 31.0°C

Camargo: 30.2°C

Mientras tanto, municipios como Janos (29.9°C), Chihuahua capital (28.9°C), Jiménez (28.5°C) y Maguarichi (28.3°C) también registraron temperaturas superiores al promedio, manteniendo un ambiente cálido durante gran parte del día.

En el resto del estado, los registros térmicos se mantuvieron por debajo de los 27 grados centígrados.

Persistirá el calor en los próximos días

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad estará favoreciendo un clima de caluroso a muy caluroso durante las tardes, especialmente en municipios del occidente, norte y noroeste del estado.

Las autoridades exhortan a la población a tomar medidas preventivas ante el calor, como mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

