El Estado

31.23°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 29 de abril de 2026

Urique registra la temperatura más alta en el estado; supera los 37 grados

El municipio de Urique alcanzó una temperatura máxima de 37.5 grados centígrados, posicionándose como la localidad más calurosa del estado durante la jornada.

De acuerdo con el reporte, en Chínipas se registraron 37.2 °C, mientras que en Ojinaga el termómetro llegó a 37 °C. En Delicias se reportaron 35.5 °C.

Otras localidades con temperaturas elevadas fueron Jiménez con 35.3 °C, Chihuahua con 35.2 °C y Camargo con 35.1 °C.

En tanto, Balleza registró 33.3 °C; Hidalgo del Parral, 31.4 °C; y Ciudad Juárez alcanzó 30.3 °C.

Asimismo, en Janos se reportaron 30.3 °C; en Ahumada, 29.5 °C; y en Temósachic, 29.1 °C. En el resto de los municipios, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 28 grados centígrados.

Las condiciones climáticas están asociadas a la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad, lo que favorecerá un ambiente de fresco a templado por las mañanas, así como de frío a muy frío en la zona serrana.

Gobernador, senador y alcalde: políticos de Sinaloa acusados por EU de narcotráfico

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Conectividad en el Norte: Top 5 de proveedores de servicios de internet en Chihuahua

Descubre cuáles son los proveedores de internet más destacados en Chihuahua para 2026. Analizamos cobertura y estabilidad para ayudarte a decidir.

Advierte Protección Civil por rachas de hasta 85 km/h para las próximas horas

Cierra con una buena participación la convocatoria Premio al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026

Rocha Moya rechaza acusaciones de EU y afirma que demostrará “falta de sustento”
¿De qué acusa EU a Rubén Rocha?
Amnistía Internacional exige a la FIFA garantizar un Mundial sin abusos a derechos humanos
Maru Campos cuestiona citatorio del Senado y alude a “lista roja” de EUA
EUA solicita a México detener y extraditar a Rocha Moya; SRE analiza petición
Sheinbaum pide a gasolineros mantener tope al diésel; asegura que es temporal
Asignan obra para reparación de carretera Coyame–Ojinaga; trabajos avanzan en fase previa
Así operaba “El Mirador”, escondite de “El Jardinero” en Nayarit

Municipios

Más Noticias

Alerta ANIERM por nuevos aranceles: impactarán importaciones y costos
Trump afirma que Irán pidió abrir el estrecho de Ormuz
Desmienten fotografía sobre extranjeros en operativo de El Pinal