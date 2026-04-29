Urique registra la temperatura más alta en el estado; supera los 37 grados

Miércoles 29 de abril de 2026

El municipio de Urique alcanzó una temperatura máxima de 37.5 grados centígrados, posicionándose como la localidad más calurosa del estado durante la jornada.

De acuerdo con el reporte, en Chínipas se registraron 37.2 °C, mientras que en Ojinaga el termómetro llegó a 37 °C. En Delicias se reportaron 35.5 °C.

Otras localidades con temperaturas elevadas fueron Jiménez con 35.3 °C, Chihuahua con 35.2 °C y Camargo con 35.1 °C.

En tanto, Balleza registró 33.3 °C; Hidalgo del Parral, 31.4 °C; y Ciudad Juárez alcanzó 30.3 °C.

Asimismo, en Janos se reportaron 30.3 °C; en Ahumada, 29.5 °C; y en Temósachic, 29.1 °C. En el resto de los municipios, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 28 grados centígrados.

Las condiciones climáticas están asociadas a la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad, lo que favorecerá un ambiente de fresco a templado por las mañanas, así como de frío a muy frío en la zona serrana.