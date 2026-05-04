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Chihuahua, Chihuahua

Lunes 4 de mayo de 2026

Urique registra nuevamente las temperaturas más altas de Chihuahua con 35.6°C

El municipio de Urique volvió a colocarse como el punto más caluroso del estado al registrar una temperatura máxima de 35.6 grados centígrados, de acuerdo con el reporte meteorológico de este lunes.

Muy cerca se ubicó el municipio de Chínipas, donde el termómetro alcanzó los 35.3 grados centígrados, mientras que en Delicias se reportaron 31 grados y en Balleza 30.9 grados.

En Camargo la temperatura llegó a los 30.7 grados centígrados; en Ojinaga alcanzó los 29.9 grados y en Jiménez se registraron 28.8 grados.

Por su parte, la ciudad de Chihuahua reportó una temperatura de 28.7 grados centígrados, seguida de Maguarichi con 28.6 y Ahumada con 28.5 grados.

En el resto de los municipios del estado las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 27 grados centígrados.

Autoridades meteorológicas señalaron que un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo continuarán generando mañanas frescas a templadas, así como ambiente frío en la zona serrana.

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