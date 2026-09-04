México

27.96°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 4 de septiembre de 2026

Usaron 200 kilos de explosivos en ataque con coche-bomba en Zacatecas; hay tres detenidos

Zacatecas.– Alrededor de 200 kilogramos de material explosivo fueron utilizados en el ataque con coche-bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dio a conocer que tres personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, alrededor de las 19:50 horas del 30 de agosto fue detonado un artefacto explosivo improvisado colocado en el interior de un vehículo que contaba con reporte de robo en Jalisco.

La explosión dejó 11 personas lesionadas, entre policías municipales y civiles. Además, la onda expansiva provocó daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53 y daños en 15 vehículos, además de las instalaciones de la comandancia y unidades policiales.

Identificaron a presuntos responsables

García Harfuch explicó que el análisis de cámaras de videovigilancia y otros indicios permitió identificar a personas presuntamente involucradas en la preparación y ejecución del atentado.

El 31 de agosto fue detenido Juan Pedro “N”, señalado por las autoridades como el principal responsable de colocar los artefactos explosivos improvisados utilizados contra la comandancia. Posteriormente fueron capturados otros dos sujetos relacionados con el caso.

Tras el ataque, el Gobierno federal reforzó el despliegue de seguridad en Zacatecas, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el origen de los explosivos, cómo fue preparado el vehículo y si existen más personas involucradas.

Nuevo derrumbe en Residencial San Francisco deja sin luz a vecinos y expone cables de alta tensión

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Entre lágrimas, Juan Blanco deja Carreteras; el exalcalde que devolvió al PAN la capital

La mejor agenda de un servidor público es recibir y escuchar a la gente: César Jáuregui

César Jáuregui amplía ventaja y se mantiene al frente en encuesta de Rubrum

Trasladan a penal a dos detenidos por multihomicidio de músico de Camilo Séptimo y su familia
“Mucho informe, poca realidad: mientras Morena presume estadísticas, Chihuahua sigue esperando seguridad, salud y resultados”: Diputada Xóchitl Contreras
Acusado de homicidio culposo permanecerá hospitalizado; prisión preventiva será aplicada tras su alta
Excavación habría provocado desgajamiento que afectó vivienda en Bosques de San Francisco
Chihuahua se coloca entre los mejores estados del país en calidad y competencia laboral
Atender a la gente permite a un funcionario tener los pies sobre la tierra: César Jáuregui
Alertan por “ola expansiva” de sanciones del SAT; empresas cumplidas podrían quedarse sin facturar
Prevén lluvias con descargas eléctricas en gran parte de Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Federación reporta 14 mil detenidos y 9 mil 800 armas aseguradas en Estrategia Frontera Norte
Retiro de visas a transportistas podría generar “cuello de botella” en Chihuahua
Suprema Corte revive proceso contra exfuncionarios de CFE por contratos de gas en Texas