Usaron 200 kilos de explosivos en ataque con coche-bomba en Zacatecas; hay tres detenidos

Viernes 4 de septiembre de 2026

Zacatecas.– Alrededor de 200 kilogramos de material explosivo fueron utilizados en el ataque con coche-bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario dio a conocer que tres personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, alrededor de las 19:50 horas del 30 de agosto fue detonado un artefacto explosivo improvisado colocado en el interior de un vehículo que contaba con reporte de robo en Jalisco.

La explosión dejó 11 personas lesionadas, entre policías municipales y civiles. Además, la onda expansiva provocó daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53 y daños en 15 vehículos, además de las instalaciones de la comandancia y unidades policiales.

Identificaron a presuntos responsables

García Harfuch explicó que el análisis de cámaras de videovigilancia y otros indicios permitió identificar a personas presuntamente involucradas en la preparación y ejecución del atentado.

El 31 de agosto fue detenido Juan Pedro “N”, señalado por las autoridades como el principal responsable de colocar los artefactos explosivos improvisados utilizados contra la comandancia. Posteriormente fueron capturados otros dos sujetos relacionados con el caso.

Tras el ataque, el Gobierno federal reforzó el despliegue de seguridad en Zacatecas, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el origen de los explosivos, cómo fue preparado el vehículo y si existen más personas involucradas.