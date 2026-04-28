Uso de IA en universidades crece en México; SEP detecta falta de lineamientos

Martes 28 de abril de 2026

Una encuesta de la Secretaría de Educación Pública revela que cerca de dos de cada tres estudiantes universitarios en México utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa, principalmente para la elaboración de textos e imágenes, mientras que un sector también las emplea como apoyo emocional.

El estudio “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior en México” señala que casi el 70% del alumnado recurre a estas tecnologías en actividades académicas. Sin embargo, alrededor del 80% desconoce las políticas institucionales sobre su uso y menos del 30% ha recibido capacitación formal.

En el caso del personal docente, la situación es similar: cerca del 70% no conoce lineamientos y el 90% considera necesaria una formación específica en el uso de estas herramientas.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que el ejercicio reunió más de un millón 77 mil encuestas válidas y la participación de aproximadamente 166 mil docentes.

Entre los usos más frecuentes, el 79% de los estudiantes emplea IA para generar textos, el 61% para imágenes, el 15% para código, el 10% para video y el 9% para audio. Además, al menos 91 mil estudiantes reportaron utilizar estas herramientas como apoyo emocional, ya sea para desahogo, orientación o motivación.

Los resultados también evidencian brechas entre subsistemas educativos y diferencias de género en el acceso y uso de la tecnología. En total, el 9% de estudiantes y el 5% de docentes reconocieron usar IA con fines emocionales.

Ante este panorama, la SEP planteó una ruta de acción que incluye el desarrollo de lineamientos éticos, capacitación docente, ajustes curriculares, nuevos esquemas de evaluación y estrategias de alfabetización digital, además de medidas para reducir desigualdades.

Finalmente, se presentó el Programa Nacional de Educación Superior 2026–2030 como marco rector para orientar la política pública del sector en los próximos años.