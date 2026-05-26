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Martes 26 de mayo de 2026

Uzbekistán apostará por una marca nacional en el Mundial 2026

Taskent.- La Selección Nacional de Uzbekistán presentó oficialmente los uniformes que utilizará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando una decisión poco común en el futbol internacional: vestir una indumentaria diseñada y fabricada por una marca local.

Las nuevas camisetas fueron elaboradas por 7SABER, empresa originaria de Uzbekistán, que será la encargada de vestir al representativo nacional en su histórica participación mundialista. El uniforme de local luce en color azul, mientras que la equipación de visitante será blanca.

La presentación generó reacciones positivas en redes sociales, donde aficionados y especialistas destacaron la apuesta del país asiático por promover el talento y la industria nacional en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Con esta decisión, Uzbekistán busca proyectar su identidad cultural y demostrar la capacidad de producción local, en un mercado deportivo dominado tradicionalmente por grandes marcas internacionales.

El periodista deportivo Guillermo Arango compartió imágenes de la presentación y resaltó que las camisetas mundialistas fueron diseñadas completamente por una empresa uzbeka, hecho que ha sido considerado un símbolo de orgullo nacional.

Uzbekistán integrará el Grupo K de la Copa Mundial 2026, donde enfrentará a las selecciones de Portugal, Colombia y República Democrática del Congo, en uno de los sectores considerados más competitivos del torneo.

La selección asiática buscará sorprender en su debut mundialista respaldada por una propuesta que combina identidad nacional, orgullo local y la ilusión de competir ante las mejores selecciones del planeta.

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