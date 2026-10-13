Va Chihuahua por inversiones en chips; sostiene más de 25 reuniones en California

Martes 13 de octubre de 2026

Chihuahua busca posicionarse dentro de la industria de semiconductores y microelectrónica con una agenda de más de 25 reuniones y visitas empresariales durante su participación en SEMICON West 2026, que se desarrolla en San Francisco, California.

La representación del Gobierno del Estado participa a través de Prodech y la estrategia Invest in Chihuahua, con el objetivo de establecer contacto directo con compañías interesadas en instalar nuevas operaciones o ampliar su presencia en Norteamérica.

Durante los tres días de actividades, la delegación chihuahuense mantendrá encuentros con fabricantes, proveedores y representantes de empresas tecnológicas, además de atender potenciales inversionistas en su módulo de exhibición.

SEMICON West es uno de los encuentros especializados de la industria de semiconductores y reúne este año a más de 35 mil profesionales, así como alrededor de 1,500 espacios de exhibición vinculados con distintos segmentos de la cadena productiva.

Como parte de su estrategia de promoción, Chihuahua presenta sus más de 55 años de experiencia manufacturera, así como la presencia de empresas de los sectores electrónico y tecnológico, como ventajas competitivas para captar proyectos relacionados con semiconductores.

Las reuniones buscan generar alianzas, identificar oportunidades de colaboración y abrir la puerta a nuevas inversiones para el estado.

Hasta el momento, la participación de Chihuahua se encuentra en una etapa de promoción y acercamiento empresarial, por lo que no se han informado acuerdos de inversión concretados ni montos específicos derivados de los encuentros.