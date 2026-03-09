El Estado

12.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Vallas del centro de Chihuahua amanecen con reclamos tras marcha del 8M

Los ocho kilómetros de vallas metálicas colocados para proteger edificios históricos y oficiales del centro de Chihuahua amanecieron hoy cubiertos de reclamos de las participantes en la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Papeles y cartulinas, impresos y hechos a mano, algunos con fotografías y otros con dibujos, permanecen pegados en los muros de metal que aún se encuentran en el primer cuadro de la ciudad.

El piso de la Plaza del Ángel también mostraba pintas en las que se hace alusión a presuntos violadores, abusadores, pedófilos y golpeadores, mismas que se podían ver en la base del Ángel y en el edificio Héroes de la Revolución.

La marcha, con un contingente menor que en años anteriores, recorrió desde la glorieta de Francisco Villa por toda la avenida Universidad hasta llegar al centro, dejando visibles los reclamos de las participantes.

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

